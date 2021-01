Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm sõnas, et kevadel lisaeelarvega eraldatud raha eesmärk oli toetada maaettevõtteid koroonaviiruse põhjustatud kriisis ja panustada likviidsusprobleemi lahendamisse.

"Tegu on maksumaksja rahaga ning sellega tuleb ümber käia ausalt ja läbipaistvalt," rõhutas Tamm pressiteate vahendusel.

Ta lisas, et MES-i kaudu laenatava raha eesmärk peab olema anda väärtust juurde just maaelule ning sealjuures tuleb jälgida, et ettevõtetel oleks võrdsed võimalused laenu saada.