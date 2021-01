Esmaspäev on viimane päev metsatehingute teatise esitamiseks

2020. aasta kohta käivaid teatisi kasutatakse esimest korda tuludeklaratsiooni eeltäitmiseks, mis tähendab, et metsamüügist saadud tulu on varasemaga võrreldes oluliselt lihtsam deklareerida, teatas MTA.

Paulus lisas, et tänavu tuludeklaratsiooni esitades saavad füüsilised isikud ja FIE-d metsatulu deklareerimisel rakendada täiendavat maksuvabastust kuni 5000 eurot.

Metsatehingu teatist saab esitada kas elektrooniliselt e-MTA-s või pabervormil. Teatist ei pea esitama, kui aastas müüdud või ostetud metsamaterjali kogus on alla 20 tihumeetri ning tulu võib kanda otse tuludeklaratsioonile. Samuti ei pea teatises deklareerima puitu, mis on ostetud välisriikidest või mis on juba töödeldud.