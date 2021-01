Enamik selliseid õnnetusi juhtub hämaras või pimedal ajal, mil loomad rohkem liiguvad. Seetõttu käivitasid Eesti Jahimeeste Selts ja If Kindlustus koostööprojekti, mille käigus on Eestis üles seatud juba rohkem kui 800 valgustõkke reflektorit, mis peaksid ulukeid maanteedelt eemale peletama.

Reflektorid on paigaldatud seitsmesse maakonda, kuhu on moodustatud 23 reflektoritega varustatud lõiku.

„Kaasaegse jahinduse eesmärkide hulgas on tähtsal kohal ka metsloomade eest hoolitsemine ning püüd vähendada ulukite vigastamise ja hukkumise võimalusi maanteedel. Nüüd käivitatud uuringus kasutame selleks samasuguseid valgustõkke reflektoreid, mida Euroopas, USA-s ja Kanadas on juba varem paigaldatud. Kolme aastaga peaksime saama oluliselt selgemaks, kui palju neist Eesti tingimustes kasu on,“ selgitas Puust.

„Kuna üle Eesti juhtub iga päev rohkem kui kümme sellist õnnetust, on tegemist vägagi tõsise probleemiga. Arvestama peab ka seda, et ligi 80% neist õnnetustest toimub suuremate ulukite, näiteks metskitsede ja põtradega. Päris tihti lõpeb niisugune õnnetus looma surmaga, kuid ka autojuhid on saanud sellistes õnnetustes tõsiseid vigastusi või kaotanud elu,“ lisas Kolde.

1. jaanuarist alanud teaduslikus uuringus on vaatluse all 23 testlõiku, mis paiknevad seitsmes maakonnas. Uuringusse on kaasatud eri tüüpi reflektorid, et selgitada välja, kas ja millisel määral need Eestis toimivad.