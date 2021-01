Taotlust täitis ta kahel ekraanil: ühel oli eeltäidetud tekst, mille tõstis blokkidena teise arvutisse. Pea midagi ei kirjutanud uuesti ega lugenud üle, vaid ainult kopeerist valmisteksti ja ikka kulus tal taotluse täitmiseks pisut üle tunni aja. „Füüsiliselt ei jõua mitte kuidagi 26 minutiga seda ära täita. See lihtsalt ei ole võimalik,” väitis turismiettevõtja ja avaldas nördimust, et ametnikud otsustavad rahajagamise mitte projekti kvaliteedi põhjal, vaid selle järgi, kel kiiremad näpud.

MTÜ Eesti Maaturism tegevjuht Raili Mengel nentis, et ettevõtjad on kaks-kolm kuud selle taotlusvooru nimel tööd teinud, ostnud ka teenust sisse, et projekt võimalikult kvaliteetne saaks ning praegu on nördimus suur.