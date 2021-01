Vilja siseehitus sarnaneb vaid üldjoontes apelsini omaga. Apelsini vilja mahlakotikesed on tihedasti üksteise vastu liibunud ja kui vilja noaga risti viilutada, moodustavad need ühtlase viljalihalõigu. Pomeli mahlakotikesed on aga välja arenenud üksteisest eraldi. Viljakambrid on eraldatud kõva ja nahkja kestaga, mida on raske isegi läbi hammustada. Sektorite nahkjad kestad tuleb näppude abil eemaldada ja seejärel süüa üksteisest kergesti eralduvaid mahlakotikesi või nende kogumeid.