Peeter Krimm: metsameeste „rahaahnusest”

Faktile, et Eesti on maailmas tõusnud pelletitööstuse esiritta, püüti anda häbiväärset varjundit. Ainult Läti olla meist eespool. Minu arvates peaks tundma heameelt, et meil on, mida müüa, ja leidub tegijaid. Seda enam, et tegu on toor­ainega, mis kasutamata jätmise korral kõdunedes nagunii süsiniku vabastab. Kui keegi suudab oksarisust ja saepurust raha teha, peaks president talle ordeni andma. Antud juhul pelletitööstuse isa Raul Kirjanenile, kes kahtlemata tunneb metsandust põhjalikult ja kelle sõnul pole tema toorainel lageraietega mingit seost. Nii see tõesti korralike okaspuumetsade puhul on. Sealt tulevad ikka palgipuud, mille kütteks kasutamise väide näitab vaid aktivistide võhiklikkust.