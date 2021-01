Kuigi argielu on Aljona viinud elama Tartusse, võtab ta Maa Elu vastu Peipsi veerel Kolkja külas oma lapsepõlvekodus koos vanemate Antonina ja Aleksandr Jersoviga ning abikaasa Jevgeniga, et tutvustada kohalikke jõulutavasid. Laud on kaetud jõululauale omaselt rikkalikult. Siin on koos mitme põlvkonna kogemused ja panus. Võõrustajate lahkus on piiritu.