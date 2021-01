Käsitöödžinn teeb masstoodangule silmad ette

Tellijale

Varasematel aegadel on olnud tavapärane, et keegi tutvusringkonnast ajab koduõlut, valmistab oma aia õuntest ja rabarberitest siidrit või veini. Nüüd on järjest populaarsemaks muutunud ka käsitöö­džinni tegemine. Vahvaid käsitöödžinnikodasid on Eestisse paaril viimasel aastal tulnud üsna mitu.

Selle Inglismaal sündinud kange alkohoolse joogi valmistamine on üsna keeruline teadus. Vaja on sobivat aparatuuri, kvaliteetseid tooraineid, ideid, teadmisi, pealehakkamist ja kannatlikkust. Seda kõike on jagunud 2019. aasta alguses avatud džinnivabrikul Junimperium Distillery. Lühikese ajaga on ta tõusnud Eesti auhinnatuimaks džinnitootjaks.

Ettevõtte üks asutajatest Tarvo Jaansoo meenutas, et tema džinniarmastus tärkas kolm-neli aastat tagasi välismaareisidel, kus ta märkas, et müüki tuleb järjest uusi džinne. Sellest peale hakkas Jaansoo end džinnimaailmaga a­ina enam kurssi viima. „Nii see sõrm kuradile antud sai,” sõnas mees naerdes. Aga kui ka kodus abikaasa džinnihulluse peale mainis, et tehku mees siis juba enda oma ka, sai asi otsustatud.

Sipelgadki annavad maitset