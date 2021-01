Lõppenud aasta kujunes Eesti ilmavaatluste ajaloo kõige soojemaks ja taimekasvatajad on sunnitud taaskord tõdema, et ilm on muutunud: sügisene kasvuperiood pikem, talv pehme ja kuna lumesulamisvett kevadel napib, kipub kasvuperioodi algul põud kimbutama. Kõik see seab täiesti uued ülesanded meie sordiaretajatele.