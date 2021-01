"Eesti väiksemate piirkondade tööturg on iseäranis sõltuv regioonis tegutsevate suurettevõtete käekäigust ja olulisemad tööandjad on sageli just metsa- ning puidusektori firmad.

Ta lisas, et metsa- ja puidusektor on Eesti regionaalpoliitika üks tugisambaid ja ka ääremaastumise pidurdaja, sest loob kõrgepalgalisi ning rahvusvahelise haardega töökohti väljaspool suuremaid tõmbekeskuseid. "Eesti väiksemate piirkondade tööturg on iseäranis sõltuv regioonis tegutsevate suurettevõtete käekäigust ja olulisemad tööandjad on sageli just metsa- ning puidusektori firmad," selgitas Välja.