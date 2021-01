Kõige rohkem refotosid lisas kampaania vältel Ajapaika Peeter Arro, kes on pikaajalise kasutajana 2020. aasta lõpuks lisanud juba 3300 ülepildistust. Kogenud Ajapaikajatest järgnes Tauno Rahnu, kelle tehtud fotode üldarv on pea 7000. Samas meelitas kampaania ligi ka uusi inimesi - uutest refotograafidest tõstame esile initsiaalide M K taha varjuvat refotograafi, Lea Pihlakut ja Tiina Kangrot.

MTÜ Wikimedia Eesti on Vikipeedia ja sõsarprojektide arengut toetav mittetulundusühing, mis on muuhulgas pikalt tegelenud kultuurimälestistest piltide kogumisega. Nii korraldati siingi aastatel 2011 kuni 2015 fotovõistlust Wiki Loves Monuments, millega koguti ligi 10 000 fotot Eesti kultuuripärandist.

MTÜ Eesti Fotopärand on Ajapaika hallanud ja arendanud juba 2011. aastast. Kuigi kümnekonna aastaga on kasutajad lisanud peaaegu 20 000 ülepildistust, teavad sellest võimalusest veel pigem vähesed ning kampaania koostöös Vikipeediaga sai ette võetud just ülepildistamise tutvustamiseks rohkematele inimestele. Samuti on plaanis, et refotod jõuaksid edaspidi Wikimedia Commonsi meediateeki.