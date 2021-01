Kohtuasja tõttu vähenenud huntide küttimismahust on arvestatav osa täidetud

Jahimehed on tänavuse hundijahihooaja esimese kahe kuuga lasknud Eestis kokku 51 hunti ja ühe hundi Harjumaal eriloa alusel hooajaväliselt, selgub keskkonnaameti statistikast.

Pärnumaa jahimehed on tänavu lasknud üheksa ning Lääne-Viru- ja Järvamaa kütid kummaski maakonnas kaheksa hunti. Võru- ja Raplamaa kütid on lasknud kummaski maakonnas viis ja Põlvamaa jahimehed on tabanud neli hunti.