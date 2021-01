Uus nädal toob endaga veidi krõbedamad külmakraadid

Riigi ilmateenistuse andmetel liigub uue aasta esimesel päeval üle Eesti väike kõrgrõhuhari ja ilm on suurema sajuta, aga sisemaal püsib laialdaselt udu. Tuul pöördub järk-järgult idakaarde, aga on nõrk. Õhutemperatuur on 0°C (-1..+1°C) ümber ning teedel on libeduseoht suur, meremõjuga rannikualadel on temperatuurid veel turvaliselt üle 0°C. Õhtul läheneb Ukraina kohalt uus osatsüklon ja Kagu-Eestisse jõuab lumesadu.

Laupäeval (2.01.21) liigub osatsüklon Peipsi taha ja päeval edasi põhja poole ning selle servas sajab eelkõige Ida-Eestis lund ja lörtsi, lääne pool on sajuhooge üksikuid ja harva. Tuul on lääne pool nõrk ja muutliku suunaga, ida pool tugevneb põhjakaare tuul, Virumaa rannikul on puhanguid 14 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul -1..+1°C piires, tuulele avatud rannikul kuni +2°C.

Päeval sajab põhiliselt Virumaal lund, saartel lund ja lörtsi, mujal on vaid üksikute kergete sajuhoogude võimalus.

Pühapäeval (3.01) suundub madalrõhkkond Peterburi lähistele ja selle servas sajab meil öösel lund ja lörtsi - enam Eesti põhjapoolses osas, hõredamalt ja harvem Lääne- ja Lõuna-Eestis. Päeval sajab põhiliselt Virumaal lund, saartel lund ja lörtsi, mujal on vaid üksikute kergete sajuhoogude võimalus. Tuul puhub läänekaarest ja on sisemaal mõõdukas, Hiiumaal ja mandri põhjarannikul on loodetuule puhanguid 13 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0..-3, Lääne-Eesti rannikul kraad-paar üle 0°C.

Esmaspäeval (4.01) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond ja laieneb üle Läänemere. Pilves taevasse ilmub ka selgemaid laike ja ilm on suurema sajuta. Tuul pöördub idakaarde ja on sisemaal nõrk, rannikualadel tasapisi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -2..-8, päeval -1..-5, üksnes tuulele avatud rannikul jääb 0°C lähedale.

Teisipäeval (5.01) liigub kõrgrõhkkond Soome kohale ja hoiab meie ilm suurema sajuta. Kuid nõrka lund üksikuis paigus võib pudeneda, sest Kesk-Euroopast avaldab survet madalrõhkkond. Ida- ja kagutuul tõuseb tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2..-8°C, päeval on -1..-6°C piires.