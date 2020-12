Ilutulestiku ajaks võiks lemmikule pakkuda turvalist põgenemispaika

“Paugud ja muud valjud helid, mis on inimese jaoks igapäevased, võivad aga meie osadele pereliikmetele tunduda maailma lõpuna,” kirjutab loomaarst Liis Uusaed PetCity blogis.

Nagu inimene, siis ka loom tahab hirmu tundes „põgeneda“ oma turvalisse kohta. “Looma jaoks võiks selleks olla ette valmistatud tuba või puur. Puur sellisel juhul, kui looma on mõnda aega sellega juba harjutatud. Ideaalis võiks see turvaline tuba olla ilma akendeta, näiteks tualettruum, ja paikneda kodus sellises kohas, mis on väljas toimuvast võimalikult kaugel,” selgitas ta.

Ideaalis võiks see turvaline tuba olla ilma akendeta, näiteks tualettruum, ja paikneda kodus sellises kohas, mis on väljas toimuvast võimalikult kaugel.

Puuri võib katta tekkidega ning loomal peaks olema sealt vaba sisse- ja väljapääs. Kui igas ruumis kodus on aken, siis võimalusel sulge kardinad.

“Kui loom tahab pugeda diivani taha või vanni alla, siis lase tal seda teha. See ei ole pikaajaline lahendus, aga võib aidata lühiajaliselt.”

Lisaks soovitab ta jalutada koeraga enne pimedat, et pimeda saabudes oleksid nad kodus. Ka kassiomanikud võiksid oma loomad enne pimeda saabumist tuppa kutsuda ning teha kindlaks, et kass välja ei saaks.

“Ilmselt parim asi, mis sa oma looma jaoks sellel hetkel teha saad, on lihtsalt olemas olla. Kui sa ise ei saa looma juures olla, siis võiks tema juures olla keegi teine pereliige, keda ta usaldab. Sa ei pea teda keelama, karistama ega kiitma, kui ta kardab. Ole tema lähedal ning vaadake/kuulake seda hirmsat asja koos. Nii õpib ta sinu juurde põgenema, et turvatunnet leida,” kirjeldas ta.

Mõne looma puhul, kes on motiveeritud toidust või tegevusest, võib aidata tähelepanu kõrvale viimine. “Kui su koerale meeldib veeta aega toitu mänguasja seest kätte saades, siis võib olla see parim valik,” tõi ta näite.

Tähelepanu mujale viimine mänguga, söögiga või mõttetööga võib toimida ka kasside puhul. Igapäevaselt võiks kass vähemalt 70% oma toidust saada läbi mängu, aga kui sa pole seda varem proovinud, siis nüüd on õige aeg seda teha.

Rahustava toimeainega peab olema väga ettevaatlik

Turul on ka erinevaid toite, mis sisaldavad rahustavaid toimeaineid. Lisaks sellele, on müügil ka erinevaid rahustavalt mõjuvaid toidulisandeid. “Need aga kahjuks ei ole lühiajalised lahendused. Nende söötmist ja andmist loomale tuleb tavaliselt alustada vähemalt kuu või kaks varem ning need ei toimi paraku iga looma puhul,” sõnas loomaarst Liis Uusaed.

Kuna iga looma toitainete vajadus on erinev, siis tuleks enne sellise toidu või toidulisandi andmist konsulteerida kindlasti oma loomaarstiga.

Ettevaatlik peab olema ka igasuguste eeterlike õlidega, mida inimesed iseenda rahustamiseks kasutavad. Väga paljud eeterlikud õlid on loomadele mürgised ning isegi kui see pole otseselt mürgine, siis võib nende lõhn loomale väga ärritav olla. “Mina eeterlike õlisid kasutada ei soovita,” rõhutas ta.

Mõni loom, kelle jaoks on helide kartus kujunenud paanikaks, võib vajada ravimite abi. Samamoodi nagu on inimestel olemas ärevusest ja hirmudest jagu saamiseks ravimid olemas, on sarnased ravimid kasutusel ka loomadel.

“Kui sul on kodus mõni taoline ravim enda jaoks olemas, siis sa ei tohi seda oma loomale anda! Jah, loomadel kasutatakse tihti isegi täpselt samu ravimeid, kuid doosid on erinevad ja tihti palju väiksemad, kui inimestel. Samuti on nendel ravimitel väga palju vastunäidustusi ning head tahtes, võid teha oma loomale väga palju halba,” võttis ta kokku.