Peletame taimedega gripi ja külmetuse

Hea tee külmetuse vastu on iisopist, pärnaõiest, punest või kibuvitsamarjast, nii eraldi kui ka seguna. Tuntud soojendaja ja vereringe parandaja on ingver, mida võib tee sisse lõikudena või riivituna lisada. Paljud armastavad sidruni-ingveriteed, peaasi et see kuum oleks. Sidruni asemel võiks eelistada ebaküdooniat, meie oma vitamiinipommi.

Rohkelt C-vitamiini

Ebaküdooniat saab sügisel sügavkülma panna või kuivatada, võib ka siirupiks keeta, kuidas kellelegi sobib. Ebaküdooniaviljades on rohkelt C-vitamiini – palju rohkem kui sidrunis – ja pole ka karta, et koor mürke täis on.

Kibuvits. FOTO: Marko Saarm

Teine C-vitamiini allikas on kibuvitsamari, kuid marju peab õigesti kuivatama. Korralik kibuvitsamari peab olema erkpunane või oranž. Kui marjad on pruunikad või mustad, siis pole neid õigel ajal korjatud ja C-vitamiini neis ei ole. Kibuvitsamarju võib säilitada sügavkülmas, aga neist võib keeta ka siirupit või moosi, mida on hea kuuma vette lisada.

Ise olen lisanud kibuvitsasiirupile nelki ja ingverit, siis on sellest abi ka kurgupõletiku vastu. Organismi tugevdaja ja külmetushaiguste rohi on veel lodjapuumari, mida tunnustab vene rahvameditsiin. Ise olen teinud lodjapuumarjadest siirupit, millest saab hiljem jooki valmistada.

Köha korral sobivad teesegusse limaaineid sisaldavad taimed: paiseleht, teeleht, kassinaeris, üheksavägise õied koos eeterlike õlisid sisaldavate taimedega, nagu aed-liivatee, iisop, pune, männipungad. Nii on toime tõhusam.

Eraldi võib keeta Islandi samblikust keedust: võtta peotäis samblikku 1,5–2 l vee kohta ja keeta 30 min. Lisada võib kibuvitsamarju. Kui on 30 min keenud, lasta tõmmata, kurnata, soovi korral lisada mett või suhkrut ja juua.

Kui Islandi sambliku kibe maitse häirib, võib seda enne keetmist kuuma veega üle valada, hoida vees umbes 5 min ja kurnata. Seejärel valada üle uue veega ja keeta 30 min. Nõnda pole see nii kibe. Islandi samblik sobib ka palaviku ja nõrkuse korral, samuti kopsupõletiku raviks.

Sookailu on kasutatud köha, kopsupõletiku ja tuberkuloosi ravis, kuid tegu on mürgise taimega ja liialdada sellega ei tohi. Sookailu võrseid võetakse 1 sl tassi vee kohta, keedetakse 10 min või lastakse termoses tõmmata 30 min, juuakse lonkshaaval tass päevas. Lisaks võib köha korral määrida rinnale ja seljale kopsupiirkonda hanerasva või taimedest külmetusesalvi.

Taimed palaviku vastu

Palavikku aitavad hästi alandada iisop ja pärnaõis. Mõlemat saab valmistada nii, et valada 1 tl taimepuru üle 200 ml veega, lasta tõmmata 10 min ja juua.

Kurguvalu ja -põletiku vastu võitlevad kibuvitsamari, iisop, salvei. Kuristada võib tammekoore- ja lepakäbiteega. Kibuvitsamarjadele võib lisada mõne tera nelki, nelgil on tõhus põletikuvastane toime. Kui kibuvitsamarjad peenestada, piisab, kui lasta teel 10 min tõmmata. Kui on terved marjad, tuleb keeta 30 min või lasta termoses 6–8 tundi tõmmata. Tervetest marjadest tee jääb selgem ja punasem. Ise olen hakanud tegema kibuvitsamarjadest jahu koos ingveri ja nelgiga. Saab ruttu valmis ja on maitsev. Aitab hästi külmetuse vastu.

Pärnaõis FOTO: Erakogu

Gripi korral sobivad puhastavad taimed: angervaks, teeleht, pärnaõied. Enesetunde parandamiseks võib lisada palavikku alandavaid ja ülemiste hingamisteede raviks sobivaid taimi, nagu salvei, iisop, pune, liivatee.

Nohu ja põskkoopa põletiku korral on hea teha inhalatsiooni ja seda mitte väikese inhalaatoriga, vaid ikka kausis nagu vanasti, et kogu nägu ja põskkoopad saaksid oma osa. Taimed valatakse üle kuuma veega ja rätiku all hingatakse auru sisse. Parimad taimed selleks on iisop, männipungad, aed-liivatee ehk tüümian. Tüümiani leiab igast maitseaineriiulist ja poes on seda ka värskena saada.

Vene rahvaraviretsept: keeta koorega kartul, tampida puruks, kallata sorts viina peale ja siis selle auru sisse hingata. Põskkoopa ja otsmiku raske põletiku korral tuleb seda teha 5–6 korda päevas ja panna lisaks ninasse taimesalve. Taimesalve võib valmistada ka kodus õlist või rasvast, milles hautada männipungi, sookailuvõrseid, aed-liivateed umbes 2 tundi 90 kraadi juures, kurnata ja lisada 100 ml kohta 10 g mesilasvaha, 10 tilka piparmündi ja eukalüptiõli. Salv aitab ka siis, kui tunnete, et nohu hakkab tulema. Looduslikud salvid ei riku nina limaskesta ja aitavad väga hästi.

Mõnusat talve nautimist ja olge terved!