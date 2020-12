Vääna jahiseltsi maadel liigub ringi omapärase välimusega põder

Põdrauurija Jüri Tõnissoni sõnul on see tekkinud geneetilistel põhjustel. „Tegemist on värvuse variatsiooniga geneetilisel põhjusel, mida on ka varem esinenud,“ selgitas ta Eesti Jahimeeste Seltsi lehel. Tõnissoni sõnul väidetavalt mustvalgelt nägevaid liigikaaslasi see hele nina ilmselt väga ei häiri.