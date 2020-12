Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid 690 000 euroga

„Ettevõtete võimekuse tõstmine on Kagu-Eesti programmi üks peamisi prioriteete. Toetusmeetmega soovime kujundada Kagu-Eestist areneva ettevõtluse ja kasvava palgatasemega piirkonnaks,“ kinnitas riigihalduse minister Anneli Ott. „Hea meel on selle üle, et kohalikud ettevõtted on aktiivsed pakutud võimalusi igati ära kasutama ja näevad toetuses arengustiimulit.“