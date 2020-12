Metsaomanikud saatsid Keskkonnaametile tegematajätmise meeldetuletuseks luubi

“Kindlasti ergutab uus maksusoodustus omanikke metsa maha müümise asemel ise oma metsadega tegelema. Näeme, et lisaks majanduse edendamisele võib selle abil paraneda ka meie erametsade tervislik seisund, sest metsaomanikel jääb rohkem vahendeid ka väikesemahulisteks kuid kalliteks töödeks oma metsas,” rääkis Eelmaa maksusoodustuse erinevatest soodsatest mõjudest.

Et uuel aastal erinevaid kahjustajaid lihtsam märgata oleks, saatsid metsaomanikud Keskkonnaameti peadirektorile uude Pärnu kontorisse luubi, mis on metsakahjustajate kindlakstegemiseks end vanade metsameeste käes ammu tõestanud abivahend.

“Kui vahendasime kevadel metsaomanike kogemust just kaitsealade ümbrusest, kus on tulnud ulatuslikke üraskikahjustuse koldeid kõrvaldada, ei pidanud Keskkonnaamet meie väiteid tõenduspõhiseks,” rääkis Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv, kelle sõnul oli kõige murettekitavamaks ameti tõdemus, et kahjustustest ei ole ülevaadet olemaski.