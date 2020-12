Kihnlase jõululaual peab angerjas olema

Kihnu reisijuht Mare Mätas rääkis, et saarerahva jõululaual peab olema traditsiooniliselt nii liha kui ka kala. „Ajas asjad muutuvad ja lisandunud on kõikvõimalikud tänapäevased suupisted. Meiegi toidulauale on lisandunud veise sisefilee või part või lambakarree.”