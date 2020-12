Ühe kõige armastatuma jõuluvürtsiga on kehvad lood

Finnwatchi sõnul on seda piirkonda negatiivselt mõjutanud keskkonnale vaenulik kaneeli koristamise viis. Samuti ohustavad Kerinci keskses tootmispiirkonnas asuvad kaneeliistandused ka Sumatra suurimat rahvusparki, mis on viimane Sumatia tiigri ja paljude teiste ohustatud liikide esinemiskoht, seisab Finnwatchi kodulehel.

Kaneeli saadakse kaneelipuu sisekoorest. Lihtsaim viis koort koguda on puude raiumine, kuid meetod on põhjustanud piirkonnas bioloogilise mitmekesisuse vähenemist, erosiooni ja metsade hävimist.

Terve istanduse lageraie poleks tegelikult vajalik ja Finnwatch on andnud soovitusi säästvamate koristusmeetodite kohta. Kaneelikoort saab koguda ka puud koorides, puid raiumata. Kui siiski puu raiutakse, tuleks seda teha piisavalt kõrgelt ja jätta koor koorimata, et sealt saaks idaneda uus kaneelipuu.

Pressiteates tunnistas Paulig, et nende Santa Maria toodetes kasutatud kaneel on koristatud valdavalt metsaraie abil. Ettevõtte sõnul kasvavad puud tagasi ja saak taastub loomulikult. Ettevõte teatas, et nad on oma Indoneesia kaneeli importijaid auditeerinud nii aastatel 2017 kui 2019.