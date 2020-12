Metsloomadele toitu viies võib neile teha karuteene

Ka jahimehed viivad jõulurahu ajal loomadele metsa süüa. „Kui me viime sümboolse peotäie vilja koos perega, siis me ei aita kaasa seakatku levimisele ega tekita loomades sõltuvust, see on lihtsalt soe tunne, mis me saame,” sõnas Tõnis Korts.

Metsloomade toitmise tava on lühike

Marju Kõivupuu FOTO: Sander Ilvest

Folklorist Marju Kõivupuu meenutas, et nõukogudeaegse koolilapsena kogus ka tema võistu metssigadele tammetõrusid ja tegi metskitsedele vihtu.

Muidugi on see väga emotsionaalne tegevus – koolilastena käisime metsa ise toitu viimas ja kui siis sigu või kitsi näha sai, oli elevust kui palju. 1

„Muidugi on see väga emotsionaalne tegevus – koolilastena käisime metsa ise toitu viimas ja kui siis sigu või kitsi näha sai, oli elevust kui palju,” kõneles ta. Toona olid ettekirjutused, kui palju ja millist lisasööta tuleks koguda.

Vanemas talupojakultuuris ei ole Kõivupuu sõnul aga metsa toitu viidud. „Eesti soost talupoeg metsas ju jahti pidada ei tohtinud, mets kuulus mõisale,” sõnas ta. Pigem on sellest ajast teada maagilised toimingud, et metsloom ei tuleks kodu ligi ega murraks kariloomi. Näiteks usuti, et kütitud loomade kondid on hea metsa tagasi viia, sest neist saavat uued loomad.

Metsloomade toitmisest jahimeeste poolt ja jahiseltside eestvõttel saab rääkida alles 20. sajandi algusest. Näiteks Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatjad on teinud 1927. aastal tähelepanekuid, et pärast sõjaaastaid, mil jahipidamisele piiranguid polnud, oli loomade arvukuse taastamisel tähtsal kohal „Pärnu-Jakobi kihelkonnas asuv 150 tiinu suurune Kõnnu kaitsemets /.../ Sääl on asutatud põtradele ja kitsedele talveks söögikohad heintega ja lindudele asetatud ka söögimajad ja kastid kruusa ning liivaga.”

„Metsloomade talvine lisatoitmine on seega uuema aja jahimeeste kultuuri ja loodushoiu teema,” võttis Kõivupuu kokku.