Eesti arhitektuuritudengid võitsid Soome puidukontserni disainiauhinna

Uudses hoones kasutatakse peamise ehitusmaterjalina Kerto LVLi (lamineeritud vineerpuit). Viieliikmeline võistkond osales neljandat korda toimunud puidu-häkatonil “Future of Wood”, mis peeti novembris Tartus ja kus osales enam kui 80 puiduentusiasti. Üritusel sündis 9 uut ideed, mille eesmärgiks on puidu kui naturaalse ja taastuva ressursi esiletõstmine ehitusmaterjalina.

“ARRANGE idee on pakkuda arendajatele kiiret ja lihtsat lahendust ridaelamukompleksi ehitamiseks, säästes samal ajal nii nende aega, närve kui ka energiat. Pakume arendajatele paindlikke majaplaane. Meie eesmärk on muuta ridaelamute rajamine lihtsaks, kiireks, ja mis kõige olulisem, paindlikuks,” ütles võitjameeskonna esindaja Helin Kuldkepp. “Meie kontseptsioon võimaldab vähendada ehitusjäätmeid ja energiatarbimist ehitusel. Sellega kaasnevad madalamad kulud ning kiire disaini- ja ehitusprotsess.”

“Võitjaks osutunud disain kasutab modulaarehituse võimalusi nutikalt ja paneb Kerto LVLi parimal võimalikul viisil tööle. Kontseptsiooni tugevuseks on see, et selle abil pääseb arendaja mööda ridamajade rajamisele tüüpilistest murest – eelnevalt paika pandud moodulite kombinatsioonist. See projekt laiendab valikuvõimalusi ja lihtsustab ehitamist, kasutades ära modulaarehituse paindlikkust,“ ütles üks häkatoni žürii liige Tuukka Kyläkallio Metsä Woodist. Võitjameeskond sai auhinnaks 2000 eurot.