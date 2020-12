Keskkonnaamet taunib metsakaitsjate üleskutset: küünalde loodusesse viimine on vastutustundetu

Kodanikualgatus „Tuled KAH metsa!“ üleskutse algataja Mati Kose sõnul on kõige mõistlikum kasutada tormilaternaid või kaanega kalmuküünlaid.

Keskkonnaameti jäätme peaspetsialisti Helen Akenpärgi teeb see mõte aga murelikuks. „Plastümbrises või teravate servadega ringlusse võetava metalli loodusesse viimine on vastutustundetu,” rõhutas ta. „Looduses laguneb plastikust küünlaümbris sadu aastaid, ohustades nii pinna- ja põhjavett kui ka ümbritsevat elusloodust.”

Plastümbrises või teravate servadega ringlusse võetava metalli loodusesse viimine on vastutustundetu.

Lisaks sellele, et küünalde ja elava tule järelevalveta jätmine on Akenpärgi sõnutsi vastutustundetu, mõjutab see metsas elavaid loomi ja linde, kes võivad küünlaid uudishimust või ekslikult puutuma minna. Hiljem jäävad küünajäägid ja nende ümber olev plastik keskkonda lagunema ning ohustavad metsaelenikke.