Suurim toiduainetööstus lülitus ümber taastuvelektrile

"Taastuvelektri kasutuselevõtuga vähendame võrreldes eelmise aastaga enda tootmistega seotud süsihappegaasi heitkogust 60 000 tonni võrra – see on tohutu muutus, mis käib käsikäes HKScani keskkonnaalaste eesmärkidega. Sellest lähtume ka ettevõtte investeeringuotsuseid tehes," sõnas HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere.

Lisaks taastuvelektri kasutusele võtmisele on ettevõte aastate jooksul vähendanud oma tootmishoonete uuendamiste käigus soojusenergia ja vee tarbimist.

"Samuti lähtume oma tegevuses ringmajanduse põhimõttest, mille kohaselt püüame maksimaalselt nii tööstuses kui ka loomakasvatuses tekkivaid jäätmeid kasutusele võtta. Näiteks kasutame Rakvere ja Tabasalu lihatööstustes külmatootmisel tekkivat soojusenergiat sooja vee saamiseks. See on vähendanud sooja vee tootmisel gaasi tarbimist 50 protsenti," tõi Mere esile.

Seoses süsiniku jalajälje vähendamisega on täiendavalt HKScan Estonia eesmärk vähendada aastaks 2025 oma toodete pakendamisel plasti kasutamist vähemalt 200 tonni ehk 20 protsenti ning minna selleks ajaks täielikult üle taaskasutatavatele pakenditele.

HKScan Estoniale on väljastatud EECS RES-GO sertifikaat, mis tõendab, et kasutatav elekter on täielikult toodetud taastuvenergiast.