Mis lumi? Hoopis soojarekordeid ootame

Ka Eestis on aasta keskmine õhutemperatuur liikumas rekordikursil ja 2020. aasta tuleb kindlasti esimese kolme kõige soojema aasta hulka. Esimese kümne kõige soojema aasta hulka kuuluvad vaid kaks aastat, mis ei pärine 21. sajandist, need on 1989 ja 1975. Seega on esimeste kõige soojemate aastate hulgas kaheksa aastat sellest sajandist.