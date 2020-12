Metsakaitsjad kutsuvad inimesi põlevaid küünlaid ööseks metsa viima

Üleskutse algataja ja küünlaaktsiooni idee autori Mati Kose sõnul ei soovi metsa majandamist korraldavad organisatsioonid täna puude taga metsa näha.

„Tänased metsaga seotud otsused käsitlevad enamasti metsa kui ammendamatut taastuvenergia ressurssi, aga nii see loomulikult ju ei ole“, ütleb Kose ja selgitab, et mets on keerukas ökosüsteem, kus kõik on kõigega seotud. "Seetõttu kutsumegi inimesi küünlaid süütama lagedaks raiutud lankidel, et mets puude varjust otsustajatele välja hakkaks paistma,” seisab üleskutses.

Üleskutses öeldakse, et diskussioon metsa majandamisega seotud teemadel ei ole täna olnud piisav ning kogukonnad tajuvad sageli, et langetatud otsused on tihti metsatööstuse poole kaldu.

“Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle hoole all on pool Eesti metsadest, on teatud piirkondadele lisanud märke „Kõrgendatud Avaliku Huviga ehk KAH-alad“. Selliste KAH-alade majandamiseks kohustub RMK korraldama avalikke arutelusid kohalike omavalitsuste, elanike ja kogukondadega. Paraku jääb kogukondade vaates kaasamine sageli puudulikuk,” seisab selgitavas tekstis.

Kose sõnas Maa Elule, et ta ei oska ennustada, kui palju inimesi teisel jõulupühal metsa läheb, kuid usub, et osavõtt on suur. “Ühelt poolt on mure oma kodukandi puhkemetsade pärast mitmel pool Eestis väga suur ja 26. detsember on ka aeg, kui inimesed liiguvad ja käivad metsades,” sõnas ta.

Kõige suurem asi, mis kogu aeg juhtub, on 24/7 töötavad harvesterid. Kui MTÜ Rannamänniku kaitseks poleks esitanud kohtule esialgset õiguskaitset, oleks mitusada hektarit jõuludeks või uueks aastaks juba maha võetud. 21

Et pühade ajal mälestatakse küünaldega oma lähedasi, on see tema sõnul sümboolne, et sama tehakse ka maha raiutud metsaga.

Küsimusele, kas ilma ja loomade tõttu ettearvamatud olud ei muuda lahtise tulega aktsiooni ohtlikuks, vastas ta: “Kõige suurem asi, mis kogu aeg juhtub, on 24/7 töötavad harvesterid. Kui MTÜ Rannamänniku kaitseks poleks esitanud kohtule esialgset õiguskaitset, oleks mitusada hektarit jõuludeks või uueks aastaks juba maha võetud. Muidugi on oluline, et kes metsa lähevad, siis kõige mõistlikum on kasutada kas tormilaternaid, mille sees saab küünlaid kasutada ja mis on korduvkasutatavad, või, kuna ilma- ja tuuleolud on raskesti prognoositavad, siis kaanega kalmuküünal on samuti sobivad,” täiendas ta.

Oluline on järgida kõiki ohutusreegleid ning metsas olles veenduda, et küünal on tuleohutus paigas, kindlal aluspinnal, kust tuul ei saa seda pikali puhuda ja tulekahju tekitada.

Samuti paneb Kose südamele, et järgmisel päeval küünlad metsast kindlasti ära toodaks. “Kellele ei sobi järgmisel päeval tagasi minek, siis võiks näiteks metsas tunnikese viibida, küünlaga metsa mälestada ja juba siis küünal tagasi viia,” tõi ta näiteks.