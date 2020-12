Põllumajandusettevõte annetas haigete laste heaks 10 000 eurot

Juba kolmandat aastat järjest teeb Baltic Agro kollektiiv jõulukingituseks heateo – sel aastal Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile tehtud annetusega antakse panus rakuravi võimaluste loomiseks Eestis.

Innovaatiline seade, millest saavad tulevikus Tartu Ülikooli Kliinikumis abi vereloome tüvirakkude siirdamist vajavad lapsed aga ka uudset CAR-T rakuravi vajavad patsiendid, maksab kokku ligi 350 000 eurot ning Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond koos Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga on otsustanud heade annetajate toel selle ravivõimaluse Eesti lastele kättesaadavaks teha.

Baltic Agro tegevjuhi Ants Puusta sõnul on nad kolmandat aastat järjest otsustanud oma klientidele mõeldud jõulukinkide tegemise asemel annetada suurema summa heategevuseks.

“Selle teoga saame anda oma panuse just nendele lastele, kes vajavad abi ja tuge kõige rohkem. Lapsed on meie tulevik ja nende heaolu on oluline meile kõigile. See on nii meie kui meie klientide ühine panus paremaks Eestiks,“ lisas Puusta.

Eelmisel aastal tehtud annetus aitas Lastefondil Tartu Ülikooli Kliinikumi taastusravikliinikusse soetada kõnniroboti, mis nüüd juba pea aasta aitab väikeseid jalgu liikuma.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on sellised ettevõtted eeskujuks kõigile. “See on jõulukink, mis aitab päästa elusid! Oleme Baltic Agrole väga tänulikud, et soov haigeid lapsi aidata on nende südames!“

“Eesti inimesed annetavad aasta-aastalt aina rohkem ning üha enam kohtab sellist eeskuju ka ettevõtete poolt. Usun, et see on märk tugevast ja ühtehoidvast ühiskonnast,” lausus Puusta.