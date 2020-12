Haskid viisid pere maale koertemõisa pidama

Tellijale

Paasiku koertemõisa hoovis võttis koos pererahvaga külalisi vastu kaks lahtiselt jooksvat koera. Tegemist on ainsatega, kellel selleks vaba voli. Ülejäänud koerad on mõne kaupa eraldi aedikutes. „Haskidel on komme mitte kodus püsida, seetõttu on ainult paar sõnakuulelikumat lahti,” selgitas Viljar.

Muidu on Siberi haskid väga sõbralikud. Agressiivsust ja kurjust ei ole nendes üldse. Nad on head suhtlejad, kelle jaoks lapsed ja täiskasvanud on pooljumalad. Kõik Paasiku koerad on inimestega harjunud. Samas on nad välimuselt väga hundilikud, tihtilugu samastatakse neid hundikutsikatega. Koerad taluvad kuni 50 kraadi külma, samas pole ka Eesti suvi nende jaoks liiga palav, kui nad saavad varjus olla ja piisavalt juua.

Maale koertega turismitalu pidama

Viljar on pärit Tallinnast, maaelu on muutunud talle südamelähedaseks just tänu koertele.

Esimese koera võttis ta Nõmmel elades varjupaigast. Tegemist oli segaverelise koeraga. Viljarile meeldis jalgrattaga sõita, kuid sõber jäi vanaks ega jaksanud enam tempos püsida.