Soovitusi jõulutähe eest hoolitsemiseks

Meie jõulutähtede emad kasvavad Aafrikas, kus nopitakse pistikud, need saabuvad juunis Eestisse ja istutatakse järgemööda mulda. Suurimad jõulutähed on jõudnud kasvada pool aastat. Ungerson rääkis, et jõulutähti pakutakse mitmes mõõdus, kõige suuremad on 60–70 sentimeetri kõrgused ja 17sentimeetrise läbimõõduga potis ning pisemad seitsmesentimeetristes pottides. Värvidest eelistavad meie inimesed ikka punast, sellele järgneb valge. Erinevaid värvikombinatsioone on jõulutähel aga kümneid.