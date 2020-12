Seedehäireid saab ennetada juba süüa tehes

Et toitu paremini seedida, on juba vanast ajast lisatud toiduvalmistamise ajal ürte, marju ja taimi. Nii anname toidule maitset, soodustame sapi teket ja väldime gaase.

Hea maitse ja kasu üheskoos

Harilikku punet võib lisada lihatoitudele, pitsale, verivorstile. Loodusest korjatud pune on parema maitsega kui seemnest külvatud või lääne kaubandusest pärit.

Aed-liivatee sobib küülikulihale, kapsapirukasse, sealihale, pastaroogadele. Parandab seedimist, vähendab gaase ja on huvitava maitsega. Sobivad ka aias kasvatatavad nõmm-liivateed, neilgi on tugev maitse ja samad omadused. Sidrun-liivatee sobib kalale.

Tee leevendab vaevusi

Taimedest võib teha segu, lisada sinna tammekoort ja kasutada iga päev 2–3 nädalat järjest. Karepa ravimtaimeaia teesegudest on sarnase koostisega maotee, mis paljusid aidanud. Taimi võib võtta võrdsetes kogustes, tõmbamisaeg 20 minutit.

Probleeme tekitavad ka piima- ja teraviljatooted. Kui siiani on räägitud gluteenitalumatusest nisu jm teraviljatoodete puhul, siis nüüd on selgunud, et soolepõletikke tekitavad hoopis mürgid, millega viljapõlde töödeldakse.