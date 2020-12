Tõeliste jõulupühade retsept viib maale

Tellijale

Mu vanaisa Gustav Vilbaste kirjutas 50 aastat tagasi: „Jõulud on praegu peamiselt lastepühad ning kogu pühade ettevalmistus keerleb selle ümber, et pakkuda perekonnas olevatele vähematele lastele jõulurõõmu. Minu lapsepõlves oli jõuludel sellest seisukohast väiksem osatähtsus ning need olid pühad, kus kõik inimesed olid vabad harilikust välisest tööst kolm päeva ja kus söögid-joogidki olid paremad kui tavalisel nädalapühal. Aga lastelegi tõid jõulud küllalt vaheldust, ja sellepärast hakati neid juba varakult ootama. Meie võtsime nende ettevalmistusest jõudumööda osa ning see tegi jõulud veel tähtsamaks.”

Üsna raske ongi vanu jõulutraditsioone tänapäeva sobitada, sest oma käega ossi võtmine, üsna rasvase seapea söömine vajaks tänapäeval mõnenädalast paastumist, lambarasvast jõuluküünalde tegemine ja põletamine lööks meie suitsuandurid üürgama ning toas õlgedel tantsimine viiks meid sissehingatud tolmukoguse väljaköhimise tõttu koroonaproovile.

Aga jõulud on üks ilusamaid aegu eelkõige seepärast, et need on perepühad.

Sõitke maale