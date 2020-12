Talukokk jagab hea jõuluprae valmistamise saladusi

Pika kokatöö kogemusega Pihlak tõdes, et seapraad ja hapukapsad peavad jõululaual olema, ilma ei saa. Parima ahjuprae saab sea kaelakarbonaadist. „Selle hõõrume sisse soola ja sinepiga, natuke musta pipart ka. Siis läheb ahju, kus küpseb 200 kraadi juures kaks või kaks ja pool tundi,” jutustas ta.

Õie ütles, et on teinud ahjupraadi nii elektri- kui ka puuküttega ahjus ja midagi pole parata – puuahjus tuleb maitsvam. Tõsi, küpseb seal pisut kauem ja tuleb väga hoolsalt jälgida, et liha pealt ära ei kõrbeks.