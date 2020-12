Haigusi kandvate puukide arv kasvab

Kui lüüa lahti Terviseameti andmebaas, kus väljas puukide põhjustatud haigestumised, siis viimase seitsme aasta arvud näitavad, et Lyme’i tõvesse ehk puukborrelioosi haigestunuid on aastatega järjest rohkem, seevastu puukentsefaliiti jääb pisut vähemaks. Ehk mängib viimase juures rolli, et entsefaliidi vastu saab lasta end vaktsineerida. Samas näitavad ka TAI puugiuuringud, et entsefaliiti kandvaid puuke leitakse vähe, tänavu vaid mõni juhus Hiiumaa puukidelt.