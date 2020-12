Piimatootja üritab detsembris mingitki jõulupreemiat maksta, lihaveisekasvataja maksab võlgu

Ka Aasa teab, et pole kerge preemia maksmata jätta, sest inimesed ootavad ja eriti jõulude ajal. „Mul pole seda kerge öelda, kuid ettevõtte jaoks pole tänavu hea aeg. Sel aastal on piimatootjana päris raske hakkama saada,” sõnas ta. Seda isegi siis, kui Estonia OÜ pole oma ettevõttes rahalisi preemiaid väga praktiseerinudki. „Pigem teeme teistmoodi tunnustusettevõtmisi, nagu need olid aastaid toimunud puhkusereisid soojale maale. Kuid tänavu jäid ära needki,” lausus ta. Väikeseid kingitusi teevad nad ikka. „Midagi ikka meeleheaks teeme, näiteks lastele kommipakid. Küll me midagi välja mõtleme, päris tähelepanuta nüüd ka ei jäeta,” arutles Aasa.