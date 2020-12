Tartu teadlased valmistavad eakatele sobilikku kohupiima

Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi projektijuht Margit Meiesaar selgitas, et maapirn on kiudaineterikas ja mahedalt kasvatatud juurikana sisaldab kasulikku mikroobikooslust. Teadusuuringud on leidnud, et ühendid, mis tekivad inimeses maapirni lagundamisel, soodustavad seedimist ja parandavad ainevahtust. Samuti on täheldatud tugevdavat mõju inimese immuunsüsteemile, põletikku alandavat toimet, ning soolevähi riski vähenemist ja veresoonkonna tugevdamist.