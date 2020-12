Tormiliselt arenenud päikeseenergia sektorit kimbutab tööjõupuudus

Eesti Päikese­elektri Assotsiatsioon koondab 13 ettevõtet. Ühenduse juht Andres Meesak ei oska öelda, kui palju on Eestis kokku neid, kes päikese­paneele paigaldavad, sest sellega tegelevad põhitöö kõrvalt ka näiteks katuseehitajad ja elektritöid tegevad ettevõtjad. Kokku võib selliseid olla 30 ringis.

Valitsus ei soosi päikeseenergeetikat

Tööd on selles sektoris tegutsejail sel aastal olnud rohkem kui kunagi varem. Pigem kimbutab tööjõupuudus. Takistuseks on Meesaku sõnul nii valitsuse võõrtööjõudu vaenav poliitika kui ka segadus taastuvenergia toetustega.

„Ühest küljest räägitakse palju süsinikuvabast majandusest ja taastuvenergia edendamise vajadusest, teiselt poolt aga ei võeta midagi sisulist ette,” möönis ta.

Ehkki Euroopa Liit on deklareerinud, et Euroopa majandus peab saama süsinikuneutraalseks aastaks 2050, jääb selle teostumine paljuski liikmesriikide endi korraldada.

„Praegu tegeleb meie valitsus suures osas sellega, kuidas põlevkivisektorit iga hinna eest vägisi elus hoida, ehkki me kõik saame aru, et see hääbub pigem kiiremini kui aeglaselt. Samas takistab selline ühe suure turuosalise eelistamise poliitika taastuvenergia edendamist,” selgitas Meesak.

Õnneks on kolmas sektor ehk keskkonnaühendused ja MTÜd võtnud Ida-Virumaa rohepöörde tõsiselt käsile. Sealt võib tulla abi ka taastuvenergia valdkondade tööjõukriisi lahendamiseks, sest palju heade tehniliste oskustega töötajaid on üle jäämas. Riik peaks õla alla panema nende ümberõpetamisele näiteks tuulikute hooldajaiks ja päikeseparkide ehitajaiks, mis on perspektiivikad ja pikaajalised töökohad.

Parke rohkem maal

Praegu ehitavad suuremaid päikeseparke täisteenuslepinguga Ukraina ehitajad, kes tulevad siia oma väljaõppinud spetsialistidega. Samas võib professionaalne elektrik teenida kaks kuni kolm Eesti keskmist palka.

Väikesi päikesejaamu ehitatakse praegu kobaratena rohkem maapiirkondadesse, üksnes viiendik neist paigaldatakse linna.

Tulevast aastast, kui tänavu kehtinud taastuvenergia toetusskeem kaob, koondub päikespaneelide ehitus rohkem olemasolevate hoonete, kortermajade ja tootmisettevõtete renoveerimisele.

Võib arvata, et siis liigub meie sektor jälle rohkem linna tagasi ning senine vahekord maa ja linna päikesejaamade ehitamise vahel pöördub.

Ehkki tundub, et päikesepaneelide paigaldamine ei kujuta keskkonnale mingit ohtu, leidub neidki, kes nende vastu sõdivad. Tuulikute ja päikeseparkide puhul on põhiline protesti põhjus Meesaku sõnul see, et kohalikest minnakse lihtsalt mööda. Väiksemaid energiaparke rajavad tavaliselt kohalikud ja selleks leitakse enamasti ka sobiv koht. Suurem vastuseis tuleb sageli hoopis omavalitsustest.