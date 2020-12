Austraalia uputab turud oma viljaga üle

Eesti põllumehel on Aigro sõnul ka üks soodsamaid positsioonie Euroopa Liidus. “Eesti on üks odavamaid kohti, kus kasvatada teravilja Euroopa Liidus, hoolimata madalamatest toetustest kui mõnes teises Euroopa riigis,” sõnas ta.

Pildi teine pool on tema sõnul aga see, et tervel Euroopal on raske konkureerides Ukraina ja Vene põllumeestega, kes toodavad veelgi odavamalt. “Kui on vaja, siis nemad suudavad müüa alla meie omahinna ja olla ikka kasumis,” täiendas ta.