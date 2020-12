Ettevõtted jätavad jõulukingituste ostmise viimasele minutile

Tartus asuva Torditoimetuse kondiitri- ja pagaripoe perenaine Janika Vaher on just ära müünud kõik uhked piltidega piparkoogid. „Neid läheb praegu kaubaks väga palju! Jõuaks vaid küpsetada,” ütles ta. „Neid tellitakse palju kingipakkidesse ja eritellimusena just oma soovide järgi. Suurema osa piparkooke müüngi niimoodi ja väiksem osa jõuab letile.”

Torditoimetus kolis linna alles kuu aega tagasi, varem tegutseti Tartu vallas Maramaal, kuid ettevõtmine muudkui kasvas ning enam ei mahutud kodukööki ära. „Juhtus nii, et majanduslanguse ajal meie hoopis kasvame,” sõnas Vaher.

Põdrahambad ja sarved

Viljandimaal Koordi talus asub Koordikamber, kus Monika Hint kõikvõimalikke luust ja sarvedest esemeid valmistab. Hint ütleb, et praegu on väga kiire, sest tellimusi on vaja täita üle kogu maailma. Hint müüb nimelt 90 protsenti oma luunikerdustest Etsy käsitöömüügikeskkonna kaudu välismaale ja seda äri on koroonaaeg pigem paisutanud.

„Müük on mitmekordistunud alates aprillist. Mul on tekkinud püsiklientuur. Näiteks hiljuti uuris üks Kanada klient, kellele olin ennegi kaupa saatnud, kas ma teeksin talle luust doomino,” tõi ta näite. „Etsy keskkonna kaudu müümine nõuab suurt turundustööd, sest seal on 1,6 miljonit käsitöömüüjat. Tegelen turundusega iga päev mitu tundi.”

Jõulutellimused on Hint juba teele pannud, sest pakid liiguvad aeglaselt ja muidu poleks need ehk õigeks ajaks pärale jõudnud. Kõige populaarsem ese, mida temalt ostetakse, on põdrahammastest ruunid. Neid teeb Hint iga nädal 5–6 tükki. Eesti turu kohta ütleb ta, et tema tehtavate toodete osas on see ilmselt juba täis. On ju nii, et kui ostad luust kudumisvardad, siis sisuliselt kestavad need igavesti.

Peo asemel kingitus

Tiit Niilo.

Nopri talu peremees Tiit Niilo rääkis, et kingipakke pakuvad nad jõulude ajal kolmandat aastat ja igal aastal on kingituste käive eelmisega võrreldes kahekordistunud.

„Loodame, et ka tänavu läheb nii! Juustukeldri müüme kindlasti tühjaks,” ütles ta. „Kingituste kombinatsioone on terve hulk ja pakutavaid juustusorte 18. Sihiteadlikult oleme kokku pannud erinevaid maitseid, samuti leidub kingipakke mitmes hinnaklassis. Kes aga teab täpselt, mida soovib, sellele paneme kokku kingipaki just tema soovide järgi. Kingipakkides on ka maitseid meie koostööpartneritelt, näiteks juustumoosid Bacula moositööstuselt, kohalike tootjate veine, siidreid, kasemahlalimonaadi.”

Niilo sõnul paistab sel aastal silma, et kingituste ostmise on firmakliendid jätnud päris viimasele minutile. Kui varem oktoobris müügikõnesid tehes olid paljud firmad juba kingitused välja valinud, siis tänavu otsustavad ettevõtted alles praegu, mida kinkida.

Kuna suured jõulupeod jäävad ära, siis peo ärajäämise saab kompenseerida asjaliku kingiga, mis saajat ükskõikseks ei jäta.

„Mõeldakse ka, kuidas kingipakk ohutult saajani toimetada. Kuna suured jõulupeod jäävad ära, siis peo ärajäämise saab kompenseerida asjaliku kingiga, mis saajat ükskõikseks ei jäta. Usume, et head maitsed seda just ongi,” ütles Niilo. Erilist kingihitti ta välja ei toonud, sest inimeste eelistused ja rahakotid erinevad. Ühtviisi ostetakse nii 15euroseid kui ka 50euroseid pakke.

Suurepärane firmakingitus mesi

Artisan Honey OÜ müüb Pandivere kõrgustikult pärit mett, millest leidub palju firmakingituseks sobilikke variante. Ettevõtte üks omanikke Margit Kulbin ütles, et peale traditsioonilise mee pakuvad nad maitsemett, marjamett ning mitmesuguseid kingipaki kombinatsioone.

„Mee kinkimine tundub olevat populaarne, samas on selles äris keeruline leida oma püsiklientuuri – kui ühel aastal kinkisid juba mett, siis järgmiste jõulude ajal tahaks kinkida midagi muud,” ütles Kulbin. „Meie kõige uuemad lahendused on maitsemeed ja need köidavad tähelepanu.”

Kulbini sõnul on tänavune aasta ettevõttele olnud keeruline, sest varem olid nende põhikliendid suveniiripoed. „Müük nendes on kukkunud nulli. Jõuluaeg annab meile natukene võimalust hingata, sest tundub, et kingituste eelarved on tänavu suuremad, kuna jõulupeod jäävad ju ära,” lisas ta.

