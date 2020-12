Uuring: Eestimaalaste arvates peaks põllumajanduse toetamist suurendama

„Hea meel on tõdeda, et Eesti inimeste teadlikkus Euroopa Liidu ühisest põllumajanduspoliitikast (ÜPP) on viimastel aastatel kasvanud. Oluline on seegi, et koguni 84% eestimaalastest nõustub täielikult, et ÜPP on kasulik kõikidele kodanikele, mitte ainult põllumajandustootjatele. Kolm aastat tagasi arvas nii vaid 67% vastajatest,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.