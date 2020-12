Lemmikule võib saatuslikuks saada nii mõnigi ohutuna näiv toiduaine

Näppamise võimalusi on piisavalt, sest jõululaud ja selle alla pudenevad osakesed, hajutatud tähelepanuga ülevas olekus pererahvas, järelevalveta nõudepesumasin ja näiteks ukse kõrvale jäetud prügikott, pakuvad lemmikule rohkelt ahvatlusi ja võimalusi.

PetCity loomaarst Julija Abram hoiatab jõululaua toitude eest, mida ei tohiks lemmikloomale anda.

Jõululaualt võib leida mitmeid toiduaineid, mille pakkumine lemmikule võib tunduda toreda mõttena, kuid ei ole seda tegelikkuses kohe kindlasti mitte. Mõned inimestele meeldivad toiduained võivad olla lemmikule isegi surmavad. Seepärast võtame kokku mõned toidud, mille pakkumist oma lemmikutele tasuks vältida.

Mida kakaorikkam (tumedam) on šokolaad ja mida rohkem seda süüakse, seda ohtlikum on see lemmikule.

Toidud, mis sisaldavad šokolaadi. Šokolaad sisaldab kofeiini ja teobromiini, mille suhtes on koerad ja kassid eriti tundlikud. Isegi väike ruuduke tumedat šokolaadi võib osutuda väiksemale koerale saatuslikuks. Mürgistus väljendub oksendamise, kõhulahtisuse, südamehäirete, lihasvärinate ja krampidena. Mida kakaorikkam (tumedam) on šokolaad ja mida rohkem seda süüakse, seda ohtlikum on see lemmikule. Piimašokolaad on vähemohtlik, kuid ka see tasuks hoida lemmikule kättesaamatus kohas. Kui kahtlustate, et lemmik on söönud šokolaadi, haarake kaasa šokolaadi pakend ja pöörduge erakorraliselt loomakliinikusse.

Kohv, tee (v.a taimne), teised kofeiiniga tooted (energiajoogid, geelid), neid tasuks samuti vältida, sest nende mõju on sarnane šokolaadi mõjule.

Jõululaualt leiab tihti ka viinamarju, rosinaid ja pähkleid. Rosinad ja viinamarjad võivad ka väikestes kogustes tekitada pidevat oksendamist, uimasust, apaatsust, depressiivsust, hiljem neeru- ja maksakahjustusi. Ka siin on märksõnaks „vahekord“ lemmiku suuruse ja sisse söödud koguste osas.

Kui lemmik on neid söönud ohtralt, tuleb minna kliinikusse. Pähklitest tuleks eriti vältida makadaamia pähklit, sest need sisaldavad toksiini, mis mõjutab koera ja kassi lihaseid ja närvisüsteemi. Mürgistus väljendub nõrkuse, paistes liigeste, palaviku ja lõõtsutamisega. Juba kuus pähklit teevad koera olemise halvaks.

Paljud eestlased on avastanud enda jaoks imelise vilja – avokaado. Küll aga ei ole see nii kasulik meie lemmikutele, sest avokaado lehtedes, viljas ja seemnetes olev aine (persin) tekitab oksendamist ja kõhulahtisust. Koer võib avokaado seemne alla neelata ja see võib tekitada ummistust.

Ettevaatlik tasub olla sibula ja küüslauguga, millega armastatakse toitu maitsestada. Eriti ettevaatlik tuleb olla granuleeritud (küüslaugupulber) ja kuivatatud maitseainetega, sest nendes on toimeainet konsentreeritult ja seega on ka mõju tugevam. Vanarahva tarkus, mis viitab, et sibul ja küüslauk ajab usse välja, on kõigest müüt.

