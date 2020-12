PRIA alustas otsetoetuste ja üleminekutoetuste väljamaksetega

„Nagu aastatega juba harjumuspäraseks on saanud, toimub suurem pindalatoetuste väljamaksmine detsembri esimeses pooles. Käesolev aasta on koroonaviiruse leviku tõttu olnud erakordne ja see on ka põllumehed seadnud senisest keerulisemasse finantsolukorda. Põllumeestele on kahtlemata oluline saada toetused kätte võimalikult varakult ja vaatamata COVID-19-st tingitud töö korraldamise keerukusele oleme suutnud pindalatoetuste väljamaksete teostamisega ka sel aastal jätkata tavapärases rütmis,“ sõnas PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.