Metsauuenduse hooldamiseks küsitakse toetust üha suuremale pindalale

Vooru eelarve on 640 000 eurot, mida on 140 000 euro võrra rohkem kui mullu sügisel.

Andmetest nähtub, et kui eelmise sügisega võrreldes on metsataimede soetamiseks ja istutamiseks küsitud toetust sarnasele pindalale (2019. aastal 1372 hektarit ning tänavu 1380 hektarit), siis metsauuenduse hooldamise pindala on märkimisväärselt suurenenud 2857 hektarilt 3230 hektarini, mis teeb kasvuks 13 protsenti.

SA Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun avaldas heameelt, et omanikud pööravad järjest enam tähelepanu sellele, et uue metsapõlve rajamisega võrdväärselt oluline on ka uuenduse hooldamine ning taimede valgustingimuste parendamine esimestel istutusjärgsetel aastatel, et tagada taimede elujõulisus.