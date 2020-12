Jahirahu levib metsadesse sel aastal väikestest seltskondadest

Seoses koroonapiirangutega ei toimu sellel aastal pidulikku ja suurejoonelist jahirahu väljakuulutamist Ida-Virumaal Mäetagusel, vaid see otsustati lükata järgmisse aastasse.

Seltsi tegevjuht Tõnis Korts selgitas, et seoses piirangutega jäeti ära juba suvine jahimeeste kokkutulek, kus tavaliselt käib koos 5000-6000 inimest, samuti peeti mõistlikuks lükata edasi pidulik jahirahu väljakuulutamine, kus tavaliselt kogunevad jahiseltside esindajad, nauditakse ühiselt eeskava ja kuulutatatkse pidulikult välja jõulurahu.

“Juhatus tegi üleskuste, et seda tehtaks pereringis või väiksemates jahiseltskondades ja sündmusest saadetaks meile fotosid,” sõnas Korts

Väikses seltskonnas ja välitingimustest kuulutatakse jõulurahu välja ka välja 18. detsembril seltsi majas Kuristiku tänava aias. “See on meil pikk traditsioon, aga sel aastal kuulutame siis ta lihtsalt välja teistmoodi,” sõnas ta.

Kui aga mõnel perel on samuti soov pühade ajal loomadele metsa viia süüa, soovitab Korts enne ühendust võtta kohaliku jahiseltsiga ja nõu pidada, et teada, kuhu üldse oleks mõtet pühadekosti viia ja mis see võiks olla.