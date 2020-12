Lambaliha ei jää oliiviõlile kasulikkuses alla

“Kui inimene sööb 100g lambaliha, siis ta saab umbes 8-11g seda oleiinhapet, nii et naljaga pooleks võib öelda, et ega lambaliha ei jää selle külje pealt väga oliiviõlile alla,” sõnas ta Kuku raadio saatele Maatund antud intervjuus.

Oleiinhape on aga organismile oluline. Teadlased usuvad, et just oleiinhape on see, mis teeb oliiviõlist südame tervisele ühe kasulikuma õli.