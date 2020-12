DETSEMBER AIAS: Paneme jõulupuu aeda kasvama

Kui keegi kardab, et elavale puule ei pruugi elektriga töötavad valgusketid meeldida, siis Luua arboreetumi aednik Neeme Murka arvab, et vanemat tüüpi soojaks minevad pirnid võisid puid häirida, aga moodsad leedtuled puudele halba ei tee. „See on ju hoopis hea, kui me ei pea elusat kuuske maha saagima, natukeseks ajaks tuppa tooma ja siis jälle välja viskama,” sõnab ta.

Talvel on aiasõbral aega rahulikult mõelda, mida uut oma aias uuel hooajal kasvatada ning viimased lumevaesed talved on näidanud, et just okaspuud muudavad me talved ilusamaks. On ju pool aastat järjest mustavat püsilillepeenart kurb vaadata, aga okaspuud muudavad aia kogu aasta roheliseks.

Kasvavad aeglaselt

Oma aia tulevast elavat jõulupuud planeerides tuleb esmalt arvestada, et reeglina kasvavad okaspuud väga aeglaselt. Kõige kiirem variant oleks mõni elupuu, näiteks ʻBrabant’, mida siis kääridega soovitud vormis hoida. Kel kannatust, leiab puukoolist kuuse-, nulu- ja kadakasorte, mis aja jooksul ilusaks puuks kasvavad.

Murka räägib, et tema käest on aja jooksul väga palju küsitud, milliseid okaspuid sobib aias kasvatada. „Tuleb arvestada, et mõned puud kasvavad väga suureks,” toob ta välja. „Pigem valige ikka mõni kuuse vorm, need on aeglasema kasvuga – algul ehite ära väikese puukese ja iga aastaga on see natuke kõrgem.”

Kuuse vormide seas on selliseid, mis jäävad kerakujuliseks ja osa kasvab koonusekujuliseks. „Üks väga ilus ja aeglasema kasvuga on hariliku kuuse vorm ʻBarry’,” pakub Murka. Tal endal on koduaias kasvamas kaks 30aastast ʻBarryt’, mis praeguseks on sirgunud kolme-neljameetriseks ja palju juurde ilmselt enam ei tule.

Väga ilusa koonuse kasvatab Kanada kuusk ʻConica’, paraku on see on väga aeglase kasvuga ja varakevadel kipub päike neile liiga tegema, isegi vanadele puudele.

Pärnus Neeva aias on okaspuude näidispeenras kõrvuti kasvamas kaks Kanada kuuske, mis istutatud kümmekond aastat tagasi. Praegu on need vaevu meetrikõrgused. Üks juba laialt tuntud ʻConica’, teine ‘Sander’s Blue’, mis oma sinaka ja väga tiheda võraga paneb ilmselt iga aiasõbra silma särama – puu on tõeliselt ilus, justkui samblaga kaetud.

Tegelikult on kolmas Kanada kuusk veel seal kasvamas, aga see näeb välja üpris õnnetu, sest puu keskosa on päikesepõletusest pruun. Neeva aia juhataja Merike Lepik räägib, et kui puul on väikesed kahjustatud laigud, siis puu aja jooksul taastub. Tõsi, see võtab palju aega.