Uuel nädalal võib õhutemperatuur langeda kümne miinuskraadini

“Venemaal tugevneva kõrgrõhkkonna ja seda lääne poolt survestavate madalrõhkkondade mõjul lõunavool üha tugevneb, tuues vahemerelise õhumassi kaasa. Seetõttu lõõtsub päevade kaupa tugev kagutuul, kuid suuremat sadu ei tule. Kahjuks on praegusel hilissügisesel ajal õhk ikkagi kõle (mandril õhk jahtub), olgugi et valitsevad plusskraadid ja õhk on pärit Vahemerelt ja Mustalt merelt,” kirjutas meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.

Riigi Ilmateenistuse andmetel liigub laupäeval (5.12) madalrõhkkonna serva mööda lõunavoolus meile sooja lisaks.

Õhutemperatuur on öösel 0..+3, saartel ja läänerannikul kuni +5°C. Öö hakul võib üksikutes kohtades veel veidi lörtsi ja vihma sadada, lõõtsub jõuline kagutuul. Päeval tugevneb taas kõrgrõhkkond tugevamaks, pilvekiht õhemaks ja ilm on sajuta. Kagutuul on pisut nõrgem. Õhutemperatuur on +3..+7°C.

Pühapäeval (6.12) jõuab Põhjamerele uus madalrõhkkond ja survestab taas Läänemere äärset rõhuvälja ning hoiab kagutuule tugevana. Niiskust on saabuvas õhumassis vähe ning ilm sajuta. Õhutemperatuur on öösel 0..+4, saartel kuni +7, päeval +1..+5, saartel kuni +7°C. Õhtul Kagu-Eestis ja Peipsi ääres taevas selgineb ja temperatuur hakkab langema.

Esmaspäeval (7.12) jääb Läänemeri ikka piirivööndiks läänepoolse madalrõhkkonna ja Venemaal oleva kõrgrõhkkonna vahel. Ilm on sajuta ja tänastel andmetel ka võrdlemisi selge taevaga. Kagutuul püsib ikka tugevana. Õhutemperatuur langeb hommikuks 0..-4°C-ni, saartel ja läänerannikul on 0..+4°C, päeval on -2..+1, saartel ja läänerannikul kuni +4°C.

Teisipäev (8.12) tuleb idapoolse kõrgrõhkkonna servas laialdaselt selge taevaga. Kuid kagutuul on ikka tugev. Õhutemperatuur langeb -3..-8°C-ni, saarte rannikul on 0°C lähedane, päeval -1..-4, saartel 0..+3°C.