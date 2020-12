Põllumajandusrobotid võivad väiketalud välja suretada

Kuna robootika on põllumajanduse ümberkujundamiseks valmis, analüüsisid Austraalia Monashi ülikooli teadlased sellega kaasnevaid probleeme, vahendas FarmingUK.

Ajakirjas Precision Agriculture avaldatud uuringus öeldakse, et kuigi põllumajandusroboteid pole veel laialdast kasutusele võetud, siis järk-järgult toimub üleminek inimtööjõult tehnoloogiale.

Ka praegu kasutatakse juba GPS-itoega traktoreid ja kombaine, robotlüpsijaamu ja meiereisid, puu- ja köögiviljakorjamisroboteid ja kariloomade karjatamiseks mõeldud droone.

Teadlaste sõnul võivad edasisel arengul olla lisaks positiivsetele ka negatiivsed tagajärjed, seahulgas kemikaalide võimalik vale käitlemine ja näiteks ka suurenev toidu raiskamine, sest ka tarbijad ootavad aina enam “täiuslikku toodet”.

Samuti kardetakse, et väiksemad või raskustes olevad talud ei suuda endale kallist tehnoloogiat lubada ja jaksa sammu pidada suurtega.

Filosoofiateadur dr Mark Howard ütles, et on oht, et robotid võivad negatiivselt mõjutada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduse jätkusuutlikkust laiemalt.

"Vaja on soodustada nende robotite väljatöötamist, mis aitavad kaasa väikesemahulisele, kohalikule ja bioloogiliselt mitmekesisele põllumajandusele ega edenda ainult olemasolevaid jätkusuutmatuid põllumajandustavasid," ütles ta.

Mõned eksperdid väidavad, et roboteid võiks kasutada ka kariloomade heaolu parandamiseks, võimaldades kohandada söötmis- ja jootmiskorda, tuvastada kiiremini haigeid loomi ja manustada neile ravimeid. "Robotite tegevus võib praktikas loomade heaolu tegelikult vähendada," lisas ta.

Ja kuigi ühelt poolt on positiivne, et on välja töötatud puu- ja köögiviljakorjamiseks mõeldud roboteid, mis vähendavad hooajalisi tööjõuprobleeme, siis tähendab see ka töövõimaluste vähenemist, eriti maapiirkondades, kus tööhõivevõimalused on niigi napid.

Teadlaste sõnul peab tööstus arvestama ka võimaliku ohuga, et pahatahtlikud tegijad võivad automatiseeritud farmidesse sisse häkkida.