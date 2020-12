Kõrge saepalgi hind ei päästa metsaomanikke

"Selleks, et palki oleks mõistlik metsast välja tuua, on vaja ka paberipuule ja küttepuule hea hinnaga ostjat," põhjendas metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja ERR-ile.

Soovib ju omanik saada tulu, aga igast metsast tuleb erineva kvaliteediga palki ja pisut kehvem osa ehk paberipuu on praegu nõudlusest väljas. „Kui on valida, võetakse maha see mets, kus ­paberipuud võimalikult vähe, aga neid, kes saavad valida, on vähe. Sellest ongi tingitud palgipuudus,” selgitas Tartumaal tegutseva Vara Saeveski tegevjuht Andres Hummal Maa Elule.