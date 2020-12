Kummeliuurija unistab kummeliga seotud ravimi väljatöötamisest

Stipendiumifondi Flores on loonud Tartu Ülikooli farmakognoosia professor Ain Raal koostöös Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsiga, et toetada Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste ja doktorantide õppe- ja teadustööd farmakognoosia valdkonnas.

Stipendium anti pidulikult üle 1. detsembril Toomemäel farmakognoosiaprofessor Alma Tominga mälestuspingi juures. Stipendiumi andsid Janne Sepale üle professor Ain Raal ja Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi president, Tartu Ülikooli sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer FOTO: Erakogu

Tänavu sai stipendiumi Tartu Ülikooli farmakognoosia assistent, farmaatsia doktoriõppekava doktorant Janne Sepp.

„Mul on hea meel, et stipendiumi saab doktorant Janne Sepp, kes jätkab mu kunagise juhendaja Elmar Araku ja minu enda tööd kummelite uurimisel nüüdisaegsel tasemel. Akadeemiliste põlvkondade järjepidevust tähistab seegi, et annan stipendiumi talle üle Toomemäel farmakognoosiaprofessor Alma Tominga mälestuseks paigaldatud pingi juures,“ märkis professor Raal.

Armastatud kummel

Janne Sepp keskendub oma doktoritöös „Kummeli liikidest (Chamomilla spp.) saadud taimsete ekstraktide koostis ja antimikroobsed omadused“ kahele kummeliliigile: teekummelile ja lõhnavale kummelile.

Teekummel on enim tarvitatav ravimtaim maailmas – hinnanguliselt juuakse iga päev miljon tassi kummeliteed. Ka Eestis on teekummeliõisikud kõige populaarsem droog nii apteekides kui ka toidukauplustes ja looduspoodides ning müüdud pakendite kogused ületavad mitu korda teiste droogide omi.

Janne Sepp koos kolleegidega Tartu Ülikooli farmaatsia instituudist näitas hiljutises ravimtaimede kasutamise uuringus, et eestlane tarvitab aastas umbes 20 tassi taimeteed ja sellest kolm tassi (15%) on teekummeli tee. „Ravimtaimi on müügil saja ringis – seega on teekummeli osakaal märkimisväärne,“ ütles Sepp.

„Meie teist uuritavat taime, lõhnavat kummelit aga ei kultiveerita ega turustata ning selle kasutamine piirdub oma tarbeks korjamise ja tarvitamisega. Põhjus on väga lihtne: teekummel on kultuurtaim, lõhnav kummel aga kasvab vaid metsikult,“ selgitas ta.

Kummeliliike on tegelikult väga vähe uuritud ning suur osa uurimustest jäävad lausa aastakümnete taha. Nii soovib Sepp analüüsida nüüdisaegsete laborikatsete abil kummeli toimet nii viirustele kui ka bakteritele ja uurida, kas kummelil on võime mõjutada või muuta tõhusamaks antimikroobsete raviainete toimet.

„Meid huvitab ka see, kas toimet avaldab mõni üksik komponent või on see kummeli tervikliku koostise tulem. Unistus oleks jõuda mõne uue taimse ravimi või toidulisandi väljatöötamiseni,“ rääkis Sepp.

Janne Sepa sõnul on kahe uuritava kummeliliigi fütokeemilises koostises ja toimes palju sarnasusi, aga on ka mõningaid erinevusi. „Näiteks teame, et teekummelil on ülekaalus põletikuvastane toime ja lõhnaval kummelil spasme lõõgastav toime. Oleme uurinud põhjalikult ka lõhnava kummeli koostist ning võime selle põhjal öelda, et lõhnav kummel on täiesti arvestatav ravimtaim ja võiks leida laiemat kasutust.“