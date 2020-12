Eesti perede nutikad ideed: tšillikaunad uksepärga, pitslinikud lakke ja pakkudest päkapikud õuele

Kui oled kodu jõulurüüsse sättinud, jaga fotosid meiegagi. Nii saavad teisedki inspiratsiooni ammutada. Kuigi üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna, lisa selgituseks paar lauset materjali või valmistamisviisi kohta, kui oled ise kaunistuse valmis meisterdanud.

Fotosid ootame kolmanda advendini ehk ­­13. detsembrini. Kõikide fotosaatjate vahel loosime välja auhindu.

Ootame teie fotosid aadressil maaelu@ajaleht.ee

Viimased tšillipiprad ehivad uksepärga

Kaire Roder Häädemeeste vallast Võistest kirjutas, et selleaastases uksepärjas kasutas ta ära nii viimased oma aia tšillipiprakaunad kui mullustest pühadest seisma jäänud Kreeka pähklid. "Särtsuks väike patareitoitel tuledekett," lisas ta.

Kuna reisimine on praegu välistatud, muutis ta ka köögiakna pisut lõbusamaks, sest pühadeajal on ju köögis palju tegemist. "Suvelillepottidesse oksad, käbid, pisut ehteid ja tuled - kõiki küllatulijaid on aknal tervitamas lõbus jõulumemme-taadi paar, kes on kadunud ämma imeline käsitöö," täiendas ta.

Ka kuuriseinale tekkinud ajaloonurk seati pühaderüüsse. "Selle keskmes on lapsepõlvekodust pärit hobuserangid ja pulmakingiks saadud vana jalgratas. Vanade asjade vahel vilguvad lihtsad suured lumeräitsakud, juhuks kui me päris lund ei saa," võttis ta kokku.

Pakupäkapikud hoiavad kodul silma peal

Heda ja Jaan Hansson Tsirguliinast Valgamaalt saatsid meile fotosid oma kodu kaunistavatest pakupäkapikkudest. Kokku on maja juures seitse kasepakust tehtud päkapikku, mis said valmis tänu pereisa osavatele kätele. "Silmadeks ja ninaks on pudelikorgid, habemed ja kulmud tehtud takust," täiendas Heda Hansson.

Päkapikud ootavad maja ees jõuluvana

"Need on meie jõulupäkapikud, kes lume ja talve ootel. Suured olid eelmisel aastal, väikesed tänavu, sest suured on karantiinis," viskas meile oma jõulukaunistustest fotod teele pannud Milvi Ploom nalja.

Päkapikud kaunistavad nende majaesist terrassi ja ootavad jõuluvana.

Pühade ajal täitub koduõu imedega

Sirje Mirka Mulgi vallast Viljandimaalt saatis meile palju häid ideid pühadekaunistusteks. "Kuna elan maal, siis õue meisterdamiseks kasutan looduslikku materjali: männi- ja kuuseoksi, pohla- ja mustikavarsi, karukollet, männikäbisid, pajuoksi," kirjeldas ta. Looduslikule lisab ta lõnga, paelu jms.

Meisterdused on tehtud lillevaasidesse ja kändudele. "Kõik kaunistused teen ise suure naudinguga ja rõõmuga, tunnen sellest suurt rahuldust. Igal aastal on koduõu minu kätetöödest jõuluimet täis!" lisas ta. Ka kingipakki on ta lisanud oma tehtud küünlajalgu ja „jõulupintsleid“.

Kuusepuu ümber peegli

Gille Jaeger kirjutas, et nende kodu jõulupuu on juba 14 aastat olnud sama tehiskuusk, kuid tänavu otsustati kodu kaunistamisele läheneda veidi teisiti. "Sel aastal tegin karkassi ja sättisin "kuuse" ümber peegli. Telerile panime ka sama kuuse oksad juurde "kamin" saigi valmis," kirjutas ta.

Imeline jõulukroon vanast laudlinast